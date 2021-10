Samatta schat de kansen van Antwerp in: "Meer kwaliteit dan de kampioenenploeg van Genk"

Ally Samatta pakte in 2019 de titel met KRC Genk. Ondertussen is de aanvaller teruggekeerd naar de Jupiler Pro League, maar draagt hij het shirt van... Antwerp FC. Om ook in het rood en wit de titel te pakken?

Ally Samatta gelooft alleszins dat Antwerp FC in staat is om zich tot kampioen te kronen. “Dit Antwerp heeft alleszins meer kwaliteit in de groep dan de ploeg van KRC Genk waarmee we destijds de titel hebben gepakt. Er is bij Antwerp een pak meer concurrentie, maar dat hoort er nu eenmaal bij.”

“Al wil ik wel benadrukken dat kwaliteit niet voldoende is”, besluit Samatta in Het Laatste Nieuws. “Je moet ook een team vormen. Dat speelde bij Genk een grote rol. We voetbalden al een tijdje samen en alles ging automatisch. Het is belangrijk om één grote familie te vormen.”