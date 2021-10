'Bayern München heeft dé gedoodverfde opvolger voor Lewandowski gevonden, maar de Duitse topclub krijgt concurrentie uit Engeland, Spanje én Frankrijk'

Karim Adeyemi is één van de meest gewilde spelers van het moment. We sommen het lijstje hieronder op, maar eigenlijk dingt iedere grootmacht naar zijn diensten.

Karim Adeyemi draagt momenteel het shirt van RB Salzburg, maar het is nu al een zekerheid dat dat volgend seizoen niet langer het geval zal zijn. Bayern München, Borussia Dortmund, PSG, Manchester City, Liverpool FC, Real Madrid én Atlético Madrid vechten om zijn handtekening.

RB Salzburg wil veertig miljoen euro vangen voor de 19-jarige aanvaller. De kans bestaat dat hij in januari al wordt verkocht, maar de Duitsers willen sowieso dat hij het seizoen bij hen zal uitdoen. Bayern München beschikt over de beste kaarten. Der Rekordmeister ziet in de kersverse Duitse international dé opvolger van Robert Lewandowski.