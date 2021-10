Debat van de week: wat met de 'Belgenregel' in de Jupiler Pro League? (En dit vinden jullie van het zware programma)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het zware programma van de voetballers in de voetbalseizoenen. En dat is volgens jullie effectief te zwaar. Maar jullie maken wel een belangrijke kanttekening: de lonen van de voetballers zijn hoog genoeg om daar mee om te kunnen. Deze week polsen we even naar de Belgenregel, namelijk dat er zes Belgen op het wedstrijdblad moeten staan en waartegen Antwerp zou willen klacht indienen. Het is volgens hen contraproductief, omdat daardoor gemiddelde Belgen meer betaald worden en jonge talenten niet kunnen doorbreken. Maar wat vinden jullie? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat vinden jullie van de regel van de 6 Belgen? Wat mij betreft mag dit worden opgetrokken naar 8 of 9 Belgen 61% Prima, net voldoende 2% Het mag ook zakken naar 5 of 4 Belgen 15% Er zou helemaal geen Belgenregel mogen zijn 22% Stem Je kan nog stemmen tot 29/10/2021 11:00.