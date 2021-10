Eupen pakt 0 op 6: "Als je tegen goede ploegen niet 100% bent ..."

KAS Eupen had zomaar (mee) op kop kunnen staan, maar de voorbije weken ging het onderuit tegen Gent en Union.

"Als we niet op 100 procent spelen tegen dit soort ploegen, dan zullen we er nooit in slagen om matchen te winnen", aldus coach Stefan Krämer al na de nederlaag tegen Gent.

Niets laten zien

"We lieten helemaal niets zien en dat is te weinig. Dan weet je dat je tegen dat soort teams in de problemen komt."

"Ik hou er niet van als we ons echte gezicht niet laten zien, maar we speelden tegen een paar van de beste ploegen van België."