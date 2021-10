Professor komt met opmerkelijk voorstel na toenemende agressie bij fans: "Organiseer free fights"

De voorbije weken werden gedomineerd door incidenten met fans. Van rookbommen, over bierdouches tot zelfs gevechten: zowel in binnen-als buitenland zijn de voorbeelden talrijk.

Op Radio 1 kwam Jan Derksen, professor in de massapsychologie met een wetenschappelijke verklaring van dit gedrag. "Ik had voorspeld dat er meer agressie zou zijn na corona. De mensen hebben zich anderhalf jaar bovengemiddeld gefrustreerd gevoeld en die frustraties leiden tot agressie.

Volgens de professor hebben strengere straffen dan ook weinig tot geen nut. "Natuurlijk stopt dit niet. Agressie zit in ons, net zoals dat ook bij liefde het geval is. Het stuurt ons gedrag. Als je denkt dat strengere straffen zullen helpen: vergeet dat maar. Dat is onderdrukking. Straffen helpen niet voor een gedragsverandering", aldus Derksen.

Free fight

Het is volgens de professor dus zoeken naar een manier om de agressie uit je lichaam te krijgen. Derksen komt met een wel erg verrassend voorstel: free fights. Daarbij spreken fans van twee clubs af om met elkaar op de vuist te gaan. "Die gevechten zijn zo dramatisch niet. Ze kijken elkaar aan, er krijgt er eentje op zijn kop en dan stoppen ze ermee. En achteraf schudden ze elkaar de hand."