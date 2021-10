Deel van supporters Standard keren zich tegen Bruno Venanzi: "U kent niks van voetbal"

Standard heeft al betere tijden meegemaakt en volgens de harde kern van de Rouches is de huidige situatie de schuld van voorzitter Bruno Venanzi. Er werd zelfs een brief geschreven naar de RTBF, maar die komt niet van de Ultra's Inferno, zo blijkt. Het gaat om een privé-initiatief.

“Deze keer is het genoeg, Bruno Venanzi moet weg en Standard verkopen. Onmiddellijk. Er is te veel schade en de supporters zijn ten einde raad. Sinds 2015 zijn de resultaten rampzalig. De huidige kern is te kort, zowel kwalitatief als kwantitatief. De schatkist is leeg", klinkt het in de brief.

“Bruno Venanzi beheert de club op een rampzalige manier en doet capriolen met transfers.U en uw algemeen directeur weten niks van voetbal maar daarenboven hebt u de middelen niet om een club als Standard te financieren. We zijn voortdurend aan het improviseren. We zijn het beu.”

“U hebt een grote auto gekocht maar u hebt geen geld om de benzine en de verzekering te betalen. U zoekt naar een investeerder maar u wilt uw speeltje niet delen.”

“Als u ook enigszins een Standard-supporter bent, verlaat dan nu de stoel en neem uw abonnement in de T1 terug.”