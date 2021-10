En nu de blik op het sportieve aspect: 'Dit zijn de drie héél duidelijke doelen die het management van Anderlecht oplegt aan Kompany'

RSC Anderlecht kan zich na enkele financiële stormen opnieuw op de sportieve resultaten richten. Ook Vincent Kompany weet waar hij de komende maanden aan toe is. De coach van paars-wit kreeg duidelijke doelstellingen opgelegd.

RSC Anderlecht - dat is gebeurd na een gesprek tussen het management en de coach - heeft Vincent Kompany drie duidelijke doelstellingen opgelegd. Eerst en vooral - en dat is allesbehalve verrassend - moet paars-wit zich verzekeren van een plaats in play-off 1.

Sport/Voetbalmagazine weet echter dat dat niet voldoende is. Ook de rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal is absoluut noodzakelijk. Anderlecht lijkt de financiën dan wel op orde te hebben, maar de inkomsten van Europese wedstrijden blijven héél interessant.

Niet via competitie? Dan langs Croky Cup

Lukt dat niet via de competitie? Dan maar via de Beker van België. Het paars-witte management wil de prijzenkast eindelijk nog eens aanvullen. En aangezien de titel dit seizoen wellicht nog te hoog gegrepen zal zijn…