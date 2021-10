Ariël Jacobs ziet Anderlecht weer terugkomen: "Zij zijn de grootste uitdager van Club Brugge in de titelstrijd"

Anderlecht moet vanavond gaan bekeren op het veld van La Louvière. Met die club behaalde Ariël Jacobs ooit nog bekerwinst. En hij is de laatste coach die met Anderlecht de Beker won. De éminence grise van het Belgisch voetbal ziet dat Anderlecht grote stappen vooruit zet, maar...

Evengoed gaan ze er vanavond uit tegen een enthousiast RAAL, meent hij. Al ziet hij Anderlecht ook wel weer aan de top. "Anderlecht is de grootste uitdager van Club Brugge in de titelstrijd, dat meen ik. Ik zie niet in wie Club anders het vuur aan de schenen zal leggen. Met de play-offs en de vele verliespunten van Club in het achterhoofd blijft de kloof overbrugbaar", aldus Jacobs in HLN.

Met dank aan Vincent Kompany én aan het bestuur, dat hem tijd gaf. "Anderlecht en Vincent zijn op dat vlak een voorbeeld. Vele clubs praten graag over een proces, maar als het minder gaat, is de trainer het kind van de rekening. Dat Vincent door zijn naam en spelerscarrière meer krediet krijgt dan een ander? So be it."