Bouchez lost de verwachtingen in met Royal Francs Borains: "Nog één keer promoveren om ons doel te bereiken"

Georges-Louis Bouchez nam bij zijn aanstelling als voorzitter van Royal Francs Borains meteen zware woorden in de mond. De voorzitter van MR wil zo snel mogelijk naar de hoogste regionen van het Belgische voetbal. "We staan momenteel op een keerpunt."

“Ik heb gezegd dat ik binnen de vijf jaar in het profvoetbal wil geraken”, lacht Georges-Louis Bouchez de tanden bloot in Het Laatste Nieuws. “Dat is 1B ook, hé. Het volstaat om nog één keer te promoveren om dat doel te bereiken. Al is 1A wel het ideaal. En ik zeg dat niet omdat ik gek ben. Ik ben ambitieus.”

De tweede profreeks van het Belgische voetbal wordt door een pak clubs verwenst, maar voor Bouchez is het een noodzaak. “Eerste Amateurklasse is financieel niet interessant. We hebben minstens 800.000 euro per seizoen nodig en ontvangen amper 50.000 euro aan tv-gelden. In 1B heb je anderhalf miljoen euro nodig, maar krijg je wel 450.000 euro aan televisiecenten.”

“Dat maakt dat we met Royal Francs Borians op een keerpunt staan”, besluit Bouchez. “Als het niet lukt zullen we langzaam één of twee reeksen zakken en een gezellige provincieclub worden. Of we worden een profclub met een andere structuur en een ander businessmodel. Daar staan we nu amper één trede vanaf.”