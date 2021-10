MR- en Francs Borains-voorzitter, Georges-Louis Bouchez, gelooft in bekerstunt tegen Beerschot: "Zit in ons hoofd"

Durft u er geld op inzetten dat Beerschot vanavond sowieso Francs Borains opzijzet? Nee? Wel, dat gevoel leeft ook bij de club van Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van de club uit Eerste Nationale én van MR.

Beerschot kon nog niet winnen in 1A en bruist nu niet meteen van vertrouwen. “Ja, die gedachte zit wel ergens in ons achterhoofd maar Beerschot is en blijft een club uit 1A - wij spelen twee afdelingen lager", zegt hij in HLN. "Je mag hen niet onderschatten. Het zou normaal zijn als wij verliezen. Ik zeg niet dat het onmogelijk is maar wij zijn de outsiders. Ik wil de spelers of de coach ook geen druk opleggen: het kampioenschap primeert.”

Bouchez is alvast gebrand op een stunt en wil daarvoor wel in de portefeuille tasten. “Ja, als ze zich kwalificeren voor de achtste finale. Je moet daar eerlijk in zijn: voetbal, dat is business, met financiële belangen. Het is belangrijk voor het prestige van Francs Borains en voor de supporters om een ronde te overleven, maar dat betekent ook meer inkomsten uit vips en tv-rechten. Dus zal ik de spelers wel even herinneren aan wat er op het spel staat en wat onze waarden zijn."