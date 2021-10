Vandenbroucke wil RSZ-regeling voor sporters helemaal afschaffen, voetbalclubs ongerust

Het kabinet van Frank Vandenbroucke (Voorui) heeft een voorstel ingediend over de sociale gunstregimes voor sporters. Er zou niet een beetje geknabbeld worden aan die privilèges, ze zouden helemaal afgeschaft worden.

Het voorstel van Vandenbroucke is dat sporters gewoon volledig onderworpen worden aan het gehele stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers. Momenteel betaalt een professioneel atleet in clubverband RSZ op een fictief maandloon van zo'n kleine 2.500 euro. Ongeacht wat hij verdient, komt dat dus op zo'n 323 euro. Dat is voor velen een doorn in het oog, vooral van voetballers die een paar miljoen per jaar verdienen.

Maar niet iedereen verdient zoveel en dus is er het voorstel om een sportbonus in te voeren voor de laagste lonen. De vraag is wel: hoeveel mag een sporter maximaal verdienen om daarvoor in aanmerking te komen. Men laat ook wel weten dat het voorstel nog niet af is.