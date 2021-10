Dit wordt heel waarschijnlijk de nieuwe trainer van Barcelona

Barcelona moet op zoek naar een nieuwe trainer en in tussentijd neemt Sergi Barjuan de sportieve leiding over na het ontslag van Ronald Koeman. Al is dat slechts een tussenpaus. De topkandidaat voor de positie is immers al langer gekend.

Nee, geen Roberto Martinez. Het bestuur zet alles op de komst van Xavi Hernandez. De 41-jarige voormalige middenvelder is al drie jaar coach bij het Qatarese Al-Sadd, maar is de prioriteit van de Catalanen. Xavi is een echt clubicoon, die samen met Iniesta jarenlang de lijnen uitzette op het middenveld van het grote Barcelona. Tussen 1998 en 2015 speelde hij 865 wedstrijden voor Barça en won hij acht keer de titel, vier keer de Champions Leauge en drie keer de Spaanse beker. Hij moet het echte DNA van Barcelona weer naar boven halen. Er ligt ook een plan B op tafel en dat is de Argentijn Marcelo Gallardo, de coach van River Plate. 🔄 'Xavi por Koeman', nuestra #portada de hoyhttps://t.co/jCT2zZHH5o pic.twitter.com/dX1f6FpZKf — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 27, 2021