Genk tankt vertrouwen met ruime zege tegen Winkel Sport: "Bevrijding? Weet ik niet, maar wel opluchting"

Winkel Sport (Eerste Nationale) hield een halfuur stand tegen bekerhouder Racing Genk. Na het penaltydoelpunt van Ugbo brak de veer van de amateurclub. Het werd uiteindelijk 0-6. Een ruime zege dus voor Racing Genk, die meer dan welkom was na de turbulente voorbije weken.

Een niet meer dan logische overwinning voor Racing Genk, zou je denken. Maar John van den Brom was na afloop blij met wat zijn ploeg op de mat bracht. "Eindelijk zag ik weer lachende gezichten tijdens de rust en na de wedstrijd. Niet alles is nu in één keer vergeten en vergeven, maar deze zege doet wel deugd", aldus Van den Brom.

"Of dit een bevrijding is? Dat weet ik niet, dat zal moeten blijken. Maar het lucht wel op." Van den Brom roteerde tegen Winkel Sport en het moet gezegd: enkele jongens pakten hun kans. "Een aantal jongens toonden dat ze meer willen dan deze ene kans, dat is wat je graag ziet als coach."

Vooral Luca Oyen voelde zich als een vis in het water op het kunstgras. De kwieke flankaanvaller bedankte met twee assists. Iké Ugbo ,die ook nog eens mocht starten als centrumspits, scoorde twee keer.