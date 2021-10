Luka Elsner gaat op zoek naar eerste competitiezege bij Standard: "We willen ons tonen voor onze supporters"

Luka Elsner, de nieuwe coach van Standard, ontvangt zaterdag zijn voormalige club Kortrijk op Sclessin. In zijn derde competitiewedstrijd bij de Rouches gaat hij op zoek naar een eerste zege.

Het zal een speciale dag worden voor Luka Elsner zaterdag. Hij ontvangt namelijk zijn voormalige club, KV Kortrijk, op Sclessin. Hij gaat in die wedstrijd met Standard op zoek naar een eerste competitiezege sinds hij het roer overnam van Mbaye Leye. Eerder speelde hij al gelijk tegen OHL en Cercle Brugge met de Rouches. Vandaag gaf hij op de persconferentie aan dat deze wedstrijd heel belangrijk is voor zijn ploeg: "Het is een hoofddoel om in eigen huis beter te presteren. We willen ons tonen voor onze supporters en dat zou een sterkte moeten zijn".

Op dinsdag wist Standard te winnen van Moeskroen in de Beker van België. Het werd een zuinige 0-1 overwinning op Le Canonnier. "De kwalificatie in de Beker neemt niet weg dat de wedstrijd van zaterdag belangrijk is. In onze positie hebben we een overwinning nodig", vertelde de coach van Standard. "Ik hoop dat deze overwinning bevrijdend zal zijn. We moeten vaker de diepte gebruiken om gevaarlijker te worden. Elke fase waarin we balbezit hebben zou met een versnelling moeten eindigen", besloot hij. Wat het zal worden zien we op zaterdag om 18u30.