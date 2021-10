Nog steeds geen eerste overwinning voor Getafe

Getafe geloofde lange tijd dat ze hun eerste overwinning van het seizoen beet hadden, maar werden koud gepakt in de blessuretijd.

Voetbal is vaak mooi, maar kan soms ook hard zijn, en dat was vanavond het geval voor Getafe. Na het openingsdoelpunt van Unal in minuut 36 geloofde Getafe gedurende lange tijd dat ze hun eerste overwinning van het seizoen binnen hadden, ondanks de gemiste strafschop van Luis Suarez van Granada twintig minuten voor tijd.

Voor deze wedstrijd stond Getafe troosteloos laatste met amper twee gesprokkelde punten in La Liga. De mannen van Quique Flores hebben de punten dus hard nodig. Het geloof in een eerste driepunter van het seizoen werd vlak voor affluiten de grond in geboord. Jorge Molina wist uit een corner op het einde van de toegevoegde tijd toch nog de gelijkmaker te scoren. Getafe en Levante blijven de enige twee La Liga-ploegen die dit seizoen nog niet konden winnen.