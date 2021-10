Twee Genkse jonkies vierden debuut in ruime bekerzege tegen Winkel Sport

De jeugdopleiding van Racing Genk is al jarenlang een van de referenties in ons land. In de bekerwedstrijd tegen Winkel Sport mochten twee youngsters hun debuut vieren in de hoofmacht.

Doelman Tobe Leysen (19) hield in zijn debuutwedstrijd meteen de netten schoon. Leysen kwam in 2015 over van Westerlo naar Genk, waar hij zich de voorbije jaren sterk ontwikkelde onder de vleugels van Guy Martens. Met verder nog Vic Chambaere en Maarten Vandevoordt beschikt Racing Genk over drie jonge, talentrijke doelmannen. Ook Tuur Rommens (18) vierde woensdag zijn debuut. De linksachter, die aanvoerder is bij de beloften, kwam na de pauze Gerardo Arteaga aflossen. De Mexicaan speelde, mede door de blessure van Simen Juklerod, tot dusver nagenoeg alles. Rommens maakte in 2019 de overstap van Westerlo naar Genk.