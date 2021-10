Club Brugge kan op kunstgras van Stayen leidersplaats overnemen: "Al was het op de parking van Stayen: wij willen winnen"

Club Brugge kan zaterdagavond (voor even?) over Union springen in het klassement. Daarvoor moet blauw-zwart gaan winnen in Stayen.

Club Brugge ging vrijdag al eens trainen op het kunstgras van 'buur' Knokke. Al zal het toch vooral zaterdag zijn dat Club zich moet aanpassen aan de omstandigheden. "Er is geen tijd voor om bijvoorbeeld een week lang op kunstgras te trainen. Want het is toch helemaal anders", aldus Clement. "Normaal vertraagt een rollende bal, op kunstgras krijgt die vaak nog snelheid mee. De bal botst langer door en ook de manier waarop je moet trappen, is enigszins anders. Je kan op het kunstgras niet goed met je voet onder de bal." Toch is Clement heel duidelijk: het kunstgrasveld kan en mag geen excuus zijn voor Club Brugge. "We zullen ons zo goed mogelijk aanpassen op het moment zelf. En of het nu op kunstgras is of op de parking van Stayen: wij gaan naar Sint-Truiden om de match te winnen." Stand G P W G V G = Vorm 1. Union SG 12 25 8 1 3 27-13 14 W V W W W 2. Club Brugge 12 23 6 5 1 21-14 7 W G G W G 3. Antwerp 12 21 6 3 3 22-16 6 W W W V G 4. Eupen 12 20 6 2 4 23-17 6 W W W V V 5. KV Mechelen 12 20 6 2 4 21-21 0 W W W W G 6. Anderlecht 12 20 5 5 2 25-16 9 G G G G W 7. Charleroi 12 20 5 5 2 22-14 8 V V G W W 8. KV Kortrijk 12 18 5 3 4 15-14 1 W G G V W 9. KAA Gent 12 17 5 2 5 21-13 8 G W V W W 10. KRC Genk 12 17 5 2 5 21-20 1 V W V V V 11. KV Oostende 12 17 5 2 5 16-20 -4 W G G W V 12. STVV 12 15 4 3 5 13-18 -5 V W G G V 13. Standard 12 15 4 3 5 13-20 -7 V V V G G 14. Zulte Waregem 12 13 3 4 5 19-26 -7 V G V W G 15. OH Leuven 12 13 2 7 3 15-20 -5 V G G G W 16. Seraing 12 12 4 0 8 16-24 -8 V V W V V 17. Cercle Brugge 12 9 2 3 7 13-19 -6 V V V V G 18. Beerschot 12 2 0 2 10 9-27 -18 V V G V V





Volg STVV - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (30/10).