Top&Flop Een derde van de competitie voorbij: wie maakte indruk en wie totaal niet?

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. Na twaalf speeldagen maken we het bilan op van het eerste derde van de competitie.

TOP Union Leider na twaalf speeldagen? Promovendus Union. Met sterke spitsen als Undav en Vanzeir, de branie van Nielsen op het middenveld en veel hard werken daarrond. Het team draait enorm goed, coach Mazzu heeft er een realistische én goed voetballende groep van gemaakt. Benieuwd hoever ze mee kunnen draaien. Photonews Geen paniekvoetbal rendeert Er waren al twijfels over Wouter Vrancken na enkele speeldagen, terwijl ook Francky Dury (opnieuw) moest vrezen voor zijn job. Maar sommige ploegen kiezen ervoor om verder te blijven werken met hun coach en op langere termijn rendeert dat bijna altijd beter dan paniekvoetbal. Club Brugge maakt ons trots Club Brugge staat tweede in de vaderlandse competitie, maar heeft ondertussen wel 4 op 9 gepakt in een weergaloos moeilijke CL-groep. De Ketelaere, Lang, Vanaken? Ze zijn samen nu meer dan 100 miljoen euro waard als ze verkocht zouden worden. Een Ajax-verhaal is het (nog) niet, maar het is wel goed voor België en zijn coëfficiënt. © photonews FLOP Standard Standard Bij standard is het toch al wat geweest opnieuw dit seizoen. Stilaan is misschien zelfs de vraag of er niet gewoon te weinig kwaliteit is? Het was iets wat Mbaye Leye vorig jaar al aangaf en dat nu opnieuw waarheid lijkt te worden. De financiële problemen hebben voor een gebrek aan inkomende transferimpulsen gezorgd en dat lijkt zich voorlopig te wreken. Beerschot Vorig jaar op dit moment nog ongeveer de fiere leider in de vaderlandse competitie, momenteel amper 2 op 36. Het gaat niet goed met Beerschot en er moeten dringend punten gepakt worden om degradatie te gaan vermijden. Holzhauser is minder dominant dan vorig jaar, maar er is ook niemand die goals maakt voorlopig. Supporters Wie had gedacht dat de supporters blij zouden zijn opnieuw naar het stadion te mogen en daardoor iets minder kritisch? Die is de voorbije maanden bedrogen uitgekomen. Meer dan ooit is er geweld, zijn er opstootjes, komen supporters zelfs het veld op om hun spelers van antwoord te dienen, ... Neen, echte supporters kan je die enkelingen niet noemen. Hopelijk wordt alles rustiger.