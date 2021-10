Marc Coucke wist jaren geleden al wat de ideale rol was voor Fred Vanderbiest (KVM): "Maar toen voelde ik me beledigd"

Fred Vanderbiest is nu al jaren de trouwe luitenant van Wouter Vrancken bij KV Mechelen, maar was eerder zelf T1 bij onder meer Oostende. Maar daar wist Marc Coucke hem ook al te vertellen dat hij het best zou renderen als T2.

“Ik weet nog goed dat hij op het einde van mijn laatste jaar naar me toekwam. Hij zei: 'Fred, jij zou een ideale T2 zijn'. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik was een jonge, ambitieuze T1 die met weinig middelen goede resultaten had behaald", vertelt Vanderbiest in GvA. "En dan kreeg ik van mijn voorzitter te horen dat ik een goeie T2 zou zijn. Op dat moment voelde ik me beledigd, maar achteraf ­gezien had hij gewoon gelijk.”

Coucke zag het wel goed. “Hij vond dat ik te ontvlambaar was voor een T1. Coucke kende me als iemand die altijd en tegen iedereen zijn gedacht zei. Vroeg of laat zou dat zich tegen mij keren, dacht hij. Bij Antwerp en Lierse was dat later ook het geval. Ik kan niet veranderen wie ik ben."