John van den Brom kondigt wijzigingen aan: "Op een bepaald moment moet je verder"

Zondag staat Genk voor de verraderlijke verplaatsing naar Zulte Waregem. Na drie competitienederlagen op rij is Genk weggezakt naar plaats tien in de rangschikking. Er is slechts één ding dat telt zondag: winnen.

Eerder deze week proefde Genk nog eens van de zege. Op bezoek bij Winkel Sport werd het 0-6. Hoewel het 'maar' tegen een club uit Eerste Nationale was, tankte John van den Brom het nodige vertrouwen. Vooral het feit dat enkele jongens hun kans grepen, deed de Nederlander deugd. "Die match kwam op een goed moment voor ons, want het draaide niet. In onze situatie doet het deugd om nog eens een match te winnen", aldus Van den Brom bij HLN. Van den Brom is er de trainer naar om zijn spelers de hand boven het hoofd te houden. Toch kondigde de Nederlander op zijn perspraatje aan dat het krediet bij sommige basispionnen stilaan is opgebruikt. "Ik ben iemand die veel vertrouwen geeft aan zijn spelers, ik wissel niet zo veel. Maar op een bepaald moment moet je gewoon verder, en dan is het logisch dat je ook eens verder gaat kijken. Een paar jongens hebben hun kansen woensdag gegrepen. Naar zondag toe denk ik dus wel dat er hier en daar geschoven zal worden."





Volg Zulte Waregem - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (31/10).