Kortrijk wil dat KBVB eigen reglement respecteert in 'zaak Elsner': "We zijn genoeg gekoeioneerd door de bond"

KV Kortrijk is niet van plan om 'de zaak Elsner' rustig te laten passeren. De club voelt zich bekocht en wil dat de KBVB ingrijpt en hun eigen reglementen respecteert.

Kortrijk beroept zich op artikel 8 van de bond dat bepaalt dat een coach die zijn contract verbreekt, niet meteen dezelfde functie kan opnemen in een club van dezelfde reeks. De arbeidsrechtelijke zaak tegen Standard en Elsner wordt nu ingeleid voor de ondernemingsrechtbank, daarnaast wil KVK ook dat de voetbalbond artikel 8 respecteert.

“Door de zaak-Selemani, waarbij we een jaar lang gekoeioneerd werden door de bond omdat we zogezegd hadden meegewerkt aan contractbreuk, is het logisch dat wij nu op onze rechten staan", aldus Matthias Leterme in Krant van West-Vlaanderen.

Kortrijk speelt dit weekend onder voorbehoud tegen Standard. “Ik ga er allicht Luka niet ontmoeten, want ik zit in de tribune. Maar geen hard feelings tegenover hem, ik neem vooral Standard de zaak kwalijk. Ik geloof niet dat Luka zelf gesolliciteerd heeft, ik denk eerder dat hij is aangebracht door een makelaar. Maar Standard had eerst met ons contact moeten opnemen. We zouden er wel uitgeraakt zijn.”