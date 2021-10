Lastige middag voor Engelse toppers: Trossard scoort en pakt punt op Liverpool, City verliest thuis tegen Palace

In de Engelse Premier League vielen er zaterdagnamiddag heel wat opvallende voetbaluitslagen te melden.

City onderuit tegen Crystal Palace

Zo verloor Manchester City in eigen huis van Crystal Palace. City, met Kevin De Bruyne in de basis, kwam al snel op achterstand na een doelpunt van Wilfried Zaha. Nog voor de rust maakte de Citizens het zichzelf wel heel erg moeilijk toen Laporte een rode kaart kreeg.

Laporte REC CARD, better than Van Dijk ? pic.twitter.com/qWL1Vl3vYl — 🇩🇪🐐 (@its_me_axad) October 30, 2021

Al speelden ze met 10, City was ook in de tweede helft baas over de ploeg van Patrick Vieira. Scoren lukte ook via Gabriel Jesus maar de VAR zorgde ervoor dat het feestje niet doorging in het Etihad-stadion. In het slot maakte Conor Gallagher het feestje nog completer voor de bezoekers door de 0-2 te maken.

Leandro Trossard temt Liverpool

Als er één ploeg onder stoom aan het komen was, is dat wel Liverpool. Na de 0-5 op Old Trafford en een subllieme Salah leek een thuiswedstrijd tegen Brighton And Hove Albion geen al te lastig karwei.

Na een halfuur leek Liverpool zijn schaapjes al op het droge te hebben na doelpunten van Henderson en Mané, maar nog voor rust maakte Mwepu de aansluitingstreffer.

Geen treffer voor Salah deze week, wel eentje voor Liverpool. De Rode Duivel bleef kalm, kapte zich vrij en zette de 2-2 eindstand op het bord.

Chelsea doet wel wat het moet doen

Door het puntenverlies van Liverpool, had Chelsea de kans om wat extra uit te lopen aan kop van het klassement. Op bezoek van Newcastle United duurde het even voor de ban gebroken werd maar na 65 minuten vond Reece James de achterkant van het net. Diezelfde James zorgde 10 minuten later voor 0-2 en Jorginho zette met een penalty de 0-3 op het scorebord.

En ook nog...

In Burnley-Brentford een paradoxale uitslag. Terwijl Burnley bekend staat als een zeer verdedigende staartploeg en Brentford als een ploeg die minder punten pakt dan het verdient, stond Burnley bij de rust 3-0 voor. Brentford maakte wel de eerredder maar kwam niet dichter bij Burnley.

Southampton heeft voor wat ademruimte gezorgd door met 0-1 te winnen bij Watford. Het enige doelpunt van de partij kwam op naam van Che Adams, die de bal zeer fraai in doel mikte.