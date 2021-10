Moeder van François Sterchele overleden aan coronavirus

Marleen Boonen is overleden. Boonen was de moeder van François Sterchele en richtte ook een VZW Rêves d’enfants François Sterchele op na diens dood.

De vrouw viel volgens La Dernière Heure ten prooi aan het coronavirus. Heel wat clubs, mensen en personen hebben alvast hun medeleven betuigt.

Ook wij willen aan de familie en vrienden van Marleen Boonen veel moed en sterkte wensen in moeilijke dagen.

Je suis triste d’apprendre le décès de Marleen #Boonen qui fit tant pour la cause des plus démunis au travers de son association ASBL Rêves d'enfants François #Sterchele. Elle possédait la vertu première : le courage. Elle fut un modèle et un exemple. #MerciMarleen