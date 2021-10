Nog geen competitiezege voor Elsner bij Standard, bestuur reageert: "Veel te weinig"

Sinds Luka Elsner de plak zwaait bij Standard, werd er ondertussen al drie keer gelijkgespeeld in de competitie. En dat vinden ze natuurlijk niet luik bij de Rouches.

Het bilan is met 3 op 18 niet om over naar huis te schrijven en Luka Elsner nog nog niet winnen in competitie voor zijn nieuwe club.

Veel te weinig

"Drie gelijke spelen, dat is veel te weinig voor Standard. We willen betere resultaten, dat is duidelijk", wil Alexandre Grosjean er geen doekjes om winden.

"Ik heb wel een goede reactie gezien van Standard na de 0-1 en dat is eerder bemoedigend te noemen", aldus nog Grosjean.