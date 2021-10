Scheidsrechter van Charleroi - Eupen heeft zijn excuses aangeboden aan de Panda's

Bert Put maakte een fout bij het eerste doelpunt van Charleroi. Daarvoor zou hij achteraf excuses hebben aangeboden.

De Panda's waren heel boos na de 1-0 van Charleroi tegen KAS Eupen, want er was een tikje van iemand van Charleroi dat werd aanzien als een tikje van iemand van Eupen.

Excuses

Bert Put zag het niet, ook de VAR kwam achteraf niet tussen en zo bleef de 1-0 staan, meteen het signaal voor de Carolo's om door te pakken richting een 3-0 overwinning.

Directeur generaal Christoph Enkel van KAS Eupen gaf achteraf uitleg in de mixed zone van Charleroi. Hij gaf daar aan dat Bert Put zich in de kleedkamer van Eupen was komen excuseren voor zijn fout.