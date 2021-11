Ibrahimovic haalt Mbappé door het slijk: "Hij moet de smaak van bloed proeven"

Dat Zlatan Ibrahimovic niet verlegen zit voor een straffe uitspraak, liet hij in een interview over zijn ex-ploeg Paris Saint-Germain heel duidelijk merken.

Zlatan Ibrahimovic liet zich meteen voelen. “Jullie missen mij in Frankrijk, zeker? Waarover praten jullie sinds ik vertrokken ben? Niets... Het moet vermoeiend zijn om nu in Frankrijk te werken als journalist”, liet hij weten aan Téléfoot.

“Zonder mij zou PSG nooit geworden zijn wat het nu is. Mensen denken dat ik naar Parijs kwam om geld te verdienen en om van het leven te profiteren, maar ik heb alles veranderd. Wij waren een team, het PSG van vandaag is dat niet. De huidige ploeg is niet beter dan wij toen waren.”

Vooral Kylian Mbappé moet het ontgelden. “Hij doet er nog niet genoeg voor, hij zit té veel in een comfortzone. Beeld je in hoe goed hij kan worden als hij zichzelf pijn zou doen. Hij moet de smaak van bloed proeven. Je moet omringd worden door spelers die zeggen dat je nog niet go