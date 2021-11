Binnenkort debuterende Sergio Ramos bij PSG? "Hij traint de komende dagen met de groep"

Er was de afgelopen dagen veel te doen rond Sergio Ramos. De verdediger wacht nog steeds op zijn debuut bij PSG en er werd gesproken over een mogelijke beëindiging van het contract. Dat gerucht is nu dus van de baan.

Sergio Ramos was een van de toptransfers die PSG deze zomer verrichtte, maar tot nu toe is het nog steeds wachten op een debuut. De voormalige verdediger van Real Madrid kwam geblesseerd aan bij z'n nieuwe club, en zo speelde hij dus nog geen minuut. Nu is er licht aan het einde van de tunnel; PSG bevestigde vandaag dat Ramos binnen enkele dagen de groepstrainingen zal hervatten. Momenteel volgt Ramos nog individuele trainingen, maar binnenkort zal hij dus gewoon kunnen meetrainen met de groep. Dat zal zonder enige twijfel deugd doen voor de 35-jarige verdediger. Eens Ramos kan meetrainen met de groep lijkt een Ligue 1-debuut echt niet meer veraf.