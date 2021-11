Philippe Albert ziet groot verschil tussen Anderlecht en Standard: "Niet de juiste manier om de trainer te helpen"

Anderlecht en Standard hebben beide hun problemen op het veld, maar bij de Brusselaars is er wel beterschap merkbaar. Bij Standard niet en dat heeft volgens Philippe Albert ook veel te maken met de situatie naast het veld.

Anderlecht en Standard zijn twee topclubs die uit een put klauteren, maar bij paars-wit gaat dat momenteel iets beter dan bij de Rouches. "Bij Anderlecht hebben ze duidelijkheid geschept over het financiële plan en de structuur. Iedereen kan er zich weer focussen op het veld", zegt Albert bij La Meuse.

Het tegendeel is waar bij Standard. "Bij Standard vinden de bestuurders het nodig om een tweet de wereld in te sturen als reactie op verklaringen van François Fornieri. Die zei nochtans niets nieuws of revolutionairs. Dat is niet de juiste manier om de trainer, de spelers en de fans te helen om zich te concentreren op het sportieve."