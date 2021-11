Standard moet aanvalsleider missen voor verplaatsing naar Club Brugge

Standard zit in het sukkelstraatje. Drie competitienederlagen werden gevolgd door drie gelijke spelen. De Rouches zijn in het klassement weggezakt naar de twaalfde plaats.

Komende zondag gaat de ploeg van Luka Elsner op bezoek bij Club Brugge. Voor deze kraker kan de Sloveen alvast geen beroep doen op Joao Klaus.

De 24-jarige Braziliaan pakte tegen Kortrijk zijn vijfde gele kaart van het seizoen en moet een wedstrijd brommen. Klauss begon tot dusver steeds in de basis bij de Rouches. In dertien competitiewedstrijden was Klauss goed voor twee doelpunten en evenveel assists.

Met Jackson Muleka, Denis Dragus en Abdoul Tapsoba beschikt Elsner over enkele alternatieven.