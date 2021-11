Brian Priske voor cruciaal Europees duel: "Belangrijk voor toekomst van Antwerp"

Royal Antwerp FC speelt donderdag in eigen huis, zonder publiek, tegen de Turkse topper Fenerbahce.

“Het is een belangrijke match voor de toekomst van Antwerp”, valt trainer Brian Priske meteen met de deur in huis. “Als we na nieuwjaar nog Europees willen spelen, moeten we drie punten pakken.”

Antwerp doet het met 1 op 9 helemaal niet zoals verwacht werd. “We hebben nochtans goede dingen getoond, maar het resultaat is te weinig. In Fenerbahçe hebben we een van onze beste matchen gespeeld, met goed positiespel, pressing en goals. Fenerbahçe heeft de laatste tijd ook mindere resultaten behaald en kampt met wat blessures. We moeten proberen om onzekerheid bij hen te creëren door hoge pressing te voeren.”

Dat de fans er niet bij zijn mag geen excuus vormen. “De spelers hebben door de coronacrisis voldoende ervaring opgedaan met matchen in een leeg stadion. Iedereen weet dat alles nu van jezelf en de ploeg zal moeten komen en niet van duizenden mensen die je aanmoedigen. We moeten de focus houden en ons eigen ding doen.”