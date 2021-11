Ex-Anderlecht-speler zoekt nog steeds naar verklaring voor ineenstuiken op het veld: "We hebben niet allemaal lichaam van Cristiano Ronaldo"

Ex-Anderlecht-speler Fabrice N'Sakala zakte twee maanden geleden in elkaar op het voetbalveld. De speler van Besiktas herstelde snel en kwam met de schrik vrij. Hij deed zijn verhaal bij La Dernière Heure.

N'Sakala zoekt nog steeds naar de oorzaak. “Ik begreep er niets van. Ik begon te hoesten, mijn adem werd volledig afgesneden. Opeens begon ik ook over te geven, verloor ik het bewustzijn en viel ik op de grond. Ik dacht dat mijn leven voorbij was. Het voelde aan alsof ik werd gewurgd. Waarom? Hoe? Ik heb geen idee. Want ik voelde me heel goed en fris", zegt hij in LDH.

“De dokters hebben alle mogelijke tests uitgevoerd en niets abnormaals gevonden. Mogelijk is er een verband met de warmte, ook de tweede coronaprik die ik kort ervoor had gekregen is een optie. Maar dat zijn niet meer dan hypotheses.”

Al kan stress er ook mee te maken hebben. “Corona zorgde voor twee bizarre jaren. Veel spanning, veel wedstrijden op korte tijd, minder vakantie en een vaccin. Misschien hebben we als voetballer onze gezondheid te veel verwaarloosd? We leggen onszelf zoveel druk op, maar hebben niet allemaal het lichaam van Cristiano Ronaldo.”