Franky van der Elst laat zich uit over toekomst Hans Vanaken: "Dan schrijft hij geschiedenis"

Hans Vanaken is dé man in de Champions League dit seizoen bij Club Brugge tot dusver. Kan hij ook in Manchester scoren? En wat met zijn toekomst?

Hans Vanaken won al de Gouden Schoen, speelde zich al in de harten van heel België, is Rode Duivel geworden en speelt nu ook in de Champions League de pannen van het dak. Maar: hij zit wel nog steeds bij Club Brugge en is ondertussen toch 'al' 29 lentes jong. Rest de vraag: komt er ooit nog een toptransfer? Geschiedenis "In een grote competitie zou hij bij een subtopper aan de slag moeten. Bij Club Brugge kan hij een plekje in de geschiedenisboeken verwerven", beseft Franky Van der Elst in Sudpresse. "Als hij nog een viertal jaar blijft, dan is dat zo. Dan schrijft hij geschiedenis. Ik weet waarover ik spreek", aldus de ex-coryfee van blauw-zwart.





