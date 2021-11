Waasland-Beveren wil weer gewoon 'Beveren' worden: "Deze strijd heeft lang genoeg geduurd"

Waasland-Beveren werd in 2010 als fusieploeg opgericht, maar dat willen ze nu terugdraaien. De nieuwe CEO, Antoine Gobin heeft de hand gereikt aan stadsgenoot Yellow Blue SK Beveren om weer samen als KSK Beveren door het leven te gaan.

Hieronder zijn statement:

Het voetbal in Beveren heeft de voorbije jaren heel wat veranderingen ondergaan.

Gedurende al die jaren is er één ding hetzelfde gebleven: onze supporters, onze hartslag, eensgezind in hun samenzang. Schouder aan schouder. Ter ondersteuning van onze gemeente. Ter ondersteuning van waarden en traditie. Ter ondersteuning van onze Leeuwen: “Komaan Beveren!”

Vanaf mijn eerste dagen op de Freethiel hebben fans, sponsors, medewerkers, ex-spelers, trainers en alle mensen met een geel-blauw hart mij gevraagd: “Als het kan, breng de naam terug. Laat de club opnieuw aansluiting vinden bij zijn geschiedenis, zijn DNA, omarm het roemrijke verleden dat de naam Beveren tot ver over de landsgrenzen weerklank heeft doen vinden.”

Daarom hebben de club en ik vandaag de hand gereikt naar onze buren van Yellow Blue SK Beveren met de vraag om te overleggen en de mogelijkheden te bekijken om een einde te maken aan een strijd die Beveren al veel te lang in twee kampen verdeelt.

Ik zou graag zien dat onze beide organisaties in een open en constructief gesprek praten over het helen van de wonden van een decennium geleden.

Daarom zou ik graag de mogelijkheid bespreken om opnieuw als KSK Beveren te spelen op de Freethiel, onder het stamnummer 2300, met het logo en de kleuren van de club, geworteld in de waarden en tradities van onze gemeente en onze gemeenschap.

Een Beveren waar we met z’n allen trots op kunnen zijn, niet alleen omwille van de grote momenten uit het roemrijke verleden, maar ook omwille van de mooie verhalen die we samen met de fans nog willen schrijven. Ik hoop dat dit de eerste van vele stappen is naar het schrijven van het volgende hoofdstuk van het voetbal in Beveren.