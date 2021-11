Eigenaars van Waasland-Beveren gaan nu ook noodlijdende Nederlandse club overnemen

Het begint een trend te worden: één eigenaar, verschillende clubs. Waasland-Beveren is bijvoorbeeld sinds vorig jaar in handen van de Amerikaanse groep Bolt Football Holdings, die al clubs in verschillende andere sporten bezaten. Maar nu gaan ze ook de Nederlandse voetbalmarkt op.

De Amerikaanse groep is immers de belangrijkste kandidaat om ADO Den Haag over te nemen. Volgens Voetbal International is de deal zelfs zo goed als rond. ADO zat een hele tijd in vieze papieren, maar heeft nu toch zijn licentie gekregen met behulp van de stad. Daardoor zullen ze ook volgend seizoen in het betaald voetbal mogen spelen. Bolt Football Holdings participeert in onder meer Crystal Palace, de Philadelphia 76ers, de Phoenix Suns (basketbal) en de New Jersey Devils (ijshockey). Ze willen zich nu dus meer op Europees voetbal richten.