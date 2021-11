'Het gouden kind' van Club Brugge staat nu op lijstje van de absolute top: Premier League-topper bereidt bod voor

Charles De Ketelaere heeft woensdag zijn naam nog wat vetter op het lijstje van de Europese topclubs gezet. Het goudhaantje van Club Brugge zal volgende zomer blauw-zwart verlaten, dat staat zo goed als vast. En de recordtransferprijs zal daarbij ook sneuvelen.

De Ketelaere zijn marktwaarde staat intussen al op 25 miljoen euro, maar het is ondenkbaar dat Club hem daarvoor laat vertrekken. Het zal eerder in de buurt van 40 miljoen of meer liggen. Want 't zijn niet enkel meer de ploegen van tweede garnituur die op hem azen. Het is de wereldtop die hem ondertussen op hun lijstjes gezet heeft.

Eerst was er interesse van Atalanta en AC Milan, maar de meer kapitaalkrachtige clubs hebben zich intussen gemeld. Waaronder een absolute topclub uit de Premier League, weet HLN. Een club die zeker een bod zal uitbrengen. Net zoals PSG, waartegen hij ook al indruk maakte. Zijn prestaties in de Champions League én ook de Nations League hebben hem internationaal op de kaart gezet. De recordtransferprijs van Jonathan David zal sowieso sneuvelen!