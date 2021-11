Wat een week voor Cyriel Dessers, die weer de beslissende treffer scoort: "Maar hier neem ik geen genoegen mee"

Feyenoord won gisterenavond van Union Berlin met 1-2. En wie maakte de beslissende treffer? Jawel, weer Cyriel Dessers. De spits mocht wel een blunderende Duitse doelman dankbaar zijn. Maar wat een week...

Dessers viel ook in tegen Sparta afgelopen weekend en maakte daar de enige treffer. "De ene week ben je de antiheld en de week erna ben je de held. Dat maakt het spits zijn zo mooi, je kan ook weer snel uit de put komen", aldus Dessers, die lang moet wachten op zijn echte kans in de basis.

"We hebben het nu zelf in de hand, maar moeten het ook nog wel afmaken. Ik ben pas twee maanden hier en heb al een aantal mooie momenten meegemaakt, zowel individueel als met het team. Maar hier neem ik nog geen genoegen mee. Het team is heel hongerig en ambitieus, we zitten er lekker in", zegt hij in AD.