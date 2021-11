Krijgt Eden Hazard dit weekend speelminuten? "Hij moet het vertrouwen houden"

Eden Hazard zit in moeilijk vaarwater bij Real Madrid. Vinicius Junior doet het ontzettend goed, wat ook te zien is aan de speelminuten van de Rode Duivel.

Hazard kwam tegen Elche amper vijf minuten in actie bij Real Madrid. Tegen Shakhtar Donetsk kon er geen invalbeurt vanaf. Bondscoach Roberto Martinez liet vandaag nochtans weten dat Eden Hazard helemaal fit is, maar wel matchritme nodig heeft.

Misschien krijgt hij dat dit weekend wel tegen Rayo Vallecano. “Eden is ongelukkig, omdat hij zijn kwaliteiten kent en zich professioneel gedraagt op training", zei Ancelotti op zijn wekelijkse persbabbel.

"Hij verdient speeltijd en hij zal ook speelminuten krijgen. Hij moet het vertrouwen houden, maar ik kan nog niet zeggen of hij morgen zal spelen of later. Maar ik kan wel zeggen dat ik spijt heb van deze situatie, want Eden is heel professioneel. Of hij in de basis zal starten? Daar moet ik over nadenken. Ik denk niet dat mijn spelers vermoeid zijn en het is belangrijk om de dynamiek in de groep te bewaren.”