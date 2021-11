Pierre François weert zich tegen RSZ-voorstel: "Voetballers zijn niet gelijk aan andere werknemers"

Het RSZ-voorstel van minister Frank Vandenbroucke zorgt voor paniek bij de Pro League. Hij wil dat het hele gunstvoordeel de schop op gaat en iedereen evenveel sociale bijdragen betaalt. Pro League CEO Pierre François hoopt daar nog iets aan te kunnen doen.

Vandenbrouck wil dat een profvoetballer behandeld wordt als gewonen werknemer en evenveel moet bijdragen. “Daar zit een eerste misverstand - voetballers zijn niet gelijk aan andere werknemers. Als een voetballer zich blesseert, neemt de werkgever gedurende zes maanden alle kosten op zich. In welke sector is dat zo?", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Profsporters strijken nauwelijks sociale uitkeringen op. Het aantal voetballers op de dop is verwaarloosbaar. Als je de RSZ van profsporters gelijkschakelt met die van gewone werknemers, zou het de sociale zekerheid net meer kosten.”

De topverdieners zijn de mannen die het meeste voordeel eruit halen. “Maar het zijn net die spelers die belangrijk zijn voor de attractiviteit van ons voetbal. Als je de sociale voordelen afschaft, zijn we Charles De Ketelaere nu al kwijt. Of kan Antwerp Radja Nainggolan niet halen. Ik vrees dat fans en sponsors zullen afhaken als we de vedetten kwijtraken. Onze competitie riskeert van het tweede naar het derde niveau te tuimelen. Zoiets als Polen of Slovakije."