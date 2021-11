Westerlo laat gouden zaak liggen in topaffiche en moet in extremis puntenverlies toestaan

Het kon er nog wat mooier uitzien voor Westerlo, als het ook in de topaffiche een gouden zaak kon doen. Door de punten thuis te houden tegen Waasland-Beveren had Westerlo nog verder uit kunnen lopen op de eerste achtervolgers. Het werd echter 1-1.

Het was in 't Kuipje het duel tussen de nummers 1 en 2 in 1B. Het wedstrijdbegin verliep evenwichtig en het ontbrak in de eerste helft aan de grote openingen. Op slag van rust stak Waasland-Beveren wel de neus aan het venster: de kopbal van Verstraete werd nog voor de lijn gekeerd.

Een scherper Westerlo ging na de pauze alsmaar aandringen. Perdichizzi kopte een vrije trap van Van Eenoo naar doel, Jackers duwde over. Bernal kwam met een paar harde schoten ook in de buurt van de 1-0. Die kwam uiteindelijk op naam van Daci, die scoorde op aangeven van Jordanov.

Daci schoot vlak hierna de kans op 2-0 wel hoog over en dat ene doelpunt volstond niet voor een driepunter. Hij zou zich zijn misser nog beklagen, want in de voorlaatste minuut sleepte Edmundsson nog een punt uit de brand voor Waasland-Beveren.