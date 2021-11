Engelse clubs halen slag thuis: vanaf 1 januari opnieuw staantribunes, 32 jaar na Hillsborough-drama

Vanaf 1 januari 2022 gaat over het Kanaal een experiment met staantribunes van start. Die waren na de Hillsborough-ramp in 1989 verboden door de autoriteiten.

Bij vijf Britse clubs is het vanaf 1 januari 2022 opnieuw toegelaten om te gaan staan in de tribunes. Deze clubs zijn Chelsea, Tottenham, Manchester United, Mancester City en tweedeklasser Cardiff City. Het gaat om een proefproject van de FA. Verloopt dit project naar wens, dan zullen er volgend seizoen in meer stadions staantribunes worden toegelaten in de hoogste twee afdelingen van het Engelse profvoetbal.

Na het Hillsborough-drama uit 1989 werden staantribunes verboden in het Engelse profvoetbal. Op 15 april 1989 kwamen liefst 97 Liverpool-supporters om het leven na een paniekuitbraak in de overvolle tribune.

Nigel Huddleston, de Britse Minister van Sport, is opgetogen met het goedkeuren van het proefproject. "Het juiste moment is daar om veilige staanplaatsen uit te testen in de Premier League en het Championship. Ik kijk enorm uit naar de evolutie van dit proefproject."