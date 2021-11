'Benzema weigert aanbieding van Engelse traditieclub, maar wil wel met Franse topclub rond tafel gaan zitten'

Karim Benzema is de laatste seizoenen dé absolute sterkhouder van Real Madrid. Toch lijkt het einde van het Spaanse hoofdstuk er voor de Fransman stilaan op te zitten. Komt er een terugkeer naar Frankrijk aan?

Het huidige contract van Karim Benzema loopt medio 2023 af, maar het is geen geheim dat Real Madrid op zoek is naar een vervanger. Kylian Mbappé is hét toptarget van De Koninklijke en als het even kan wil Florentino Perez ineens Erling Braut Haaland naar de Spaanse hoofdstad halen.

El Nacional weet dat Benzema een aanbieding van Newcastle United - de Magpies proberen tegenwoordig overal - heeft afgewezen, maar de aanvaller staat ondertussen ook al even in contact met PSG. Bovendien liet de Fransman eerder al optekenen dat hij wil terugkeren naar de Ligue 1.