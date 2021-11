In de schaduw van Vanzeir en Undav, de metronoom van Union Saint-Gilloise: "Een bovengemiddeld voetbalbrein"

Er gaat veel aandacht bij Union SG naar hun spitsenduo. Terecht ook, maar wie daardoor wat in de schaduw komt te staan is Casper Nielsen. De Deen is het brein van de ploeg. De metronoom die het tempo bepaalt waarop de fiere leider speelt.

Nielsen speelt al sinds de zomer van 2019 in België. Union nam hem toen voor een slordige 600.000 euro over van Odense, een bescheiden Deense club. Maar ze zagen iets in hem. In oktober was het voor iedereen die 1B volgde al duidelijk dat hij iets speciaals kon bijbrengen. In zijn eerste tien matchen scoorde hij vijf keer en gaf hij vier assists. In het kampioenenjaar werd al snel duidelijk dat hij ook in 1A zijn plaats zou hebben. "Hoe ze hem op het spoor kwamen? Via hun statistiekensysteem", legt Zouhair Essikal, zijn manager van Base Soccer, uit.

Hij had eigenlijk niet moeten spelen, want hij was de hele week ziek. Maar hij wou het team helpen

Zijn opleiding bij Esbjerg in het teken van collectief denken. Niet moeilijk dat Felice Mazzu er gek van is. "Je moet weten dat hij afgelopen weekend eigenlijk niet had moeten spelen. Hij kon twee dagen niet trainen en had koorts, maar hij wou zijn team helpen", vertelt Essikal "'t Is een echte viking! Hij was kapot toen hij gewisseld werd."

De nu 27-jarige middenvelder kan op de drie posities centraal op het middenveld uit de voeten. Hij denkt steeds vooruit en verlegt het spel bijzonder goed. 't Is één van die voetballers die weet wat hij met de bal gaat doen nog voor hij hem heeft. "Hij heeft een bovengemiddeld voetbalbrein", knikt Essikal. "Hij weet wanneer hij diep moet spelen, wanneer hij korte passes moet geven, wanneer hij het spel moet verleggen... Hij denkt altijd vooruit, zoals Vormer bij Club Brugge. Zo'n soort speler is het. Hij duwt een ploeg naar voor."

't Is hetzelfde soort speler als Vormer bij Club Brugge

't Is opmerkelijk dat niemand hem de voorbije twee jaar heeft opgemerkt in 1B. Het zegt genoeg over de interesse die de clubs in 1A tonen voor het kleine broertje. Nielsen blijft met zijn twee goals en drie assists inderdaad in de schaduw staan van de twee spitsen, Undav en Vanzeir. Maar zonder hem zouden ze niet zoveel in scorepositie komen.

Nielsen is de basis van de razendsnelle omschakeling. Hij recupereert en denkt dan enkel nog vooruit. Hij geeft de tegenstander geen tijd om de organisatie weer helemaal op punt te zetten. Daar profiteren zijn ploegmaats van om vrijheid te krijgen. Hoeveel clubs zochten zich deze zomer niet gek achter zo'n profiel? "Hij was begin dit seizoen transfervrij, maar we beslisten om bij Union te blijven omdat de coach hem zo graag wou. Aan het einde van het seizoen gaan we de opties nog eens analyseren."