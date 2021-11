WikiLeaks doet monden openvallen: "Real Madrid betaalde geen 115, maar 160 (!) miljoen euro voor Eden Hazard"

Real Madrid stortte twee jaar geleden 115 miljoen euro op de bankrekening van Chelsea FC voor Eden Hazard. De Rode Duivel kon de torenhoge verwachtingen vooralsnog niet inlossen. En extra pijnlijk: het transferbedrag zou véél hoger liggen.

Volgens de officiële berichten bedroeg de totale som 115 miljoen euro, maar het is een publiek geheim dat de topclubs niet meteen de meest transparante boekhouding hebben. Ligt het werkelijke transferbedrag pakken hoger?

“Als je de officiële documenten koppelt aan de documenten die door WikiLeaks naar buiten zijn gebracht is het meteen duidelijk dat het om een hoger bedrag gaat”, verrast Peter Vandenbempt in De Tribune. “Dan kom je op een totaalbedrag van 160 miljoen euro.”

Marktwaarde in vrije val

En dat is héél pijnlijk voor Real Madrid. Hazard was enkele maanden later namelijk transfervrij op te pikken op Stamford Bridge. Bovendien is zijn marktwaarde de voorbije maanden naar beneden gedoken. De Koninklijke hoopt zelf nog vijftig miljoen euro te recupereren.