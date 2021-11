Transfer van meer dan zes miljoen euro nog niet bij blauw-zwart: "Daar hangt het vanaf" en "Hoort bij kern, maar vanop afstand"

Club Brugge deed deze zomer heel wat transfers, maar van sommigen zagen we nog niets. Bij eentje is dat niet zo onlogisch, want hij is wél goed bezig.

Ruben Providence, Owen Otasowie, Wesley Moraes, José Izquierdo, Tibo Persyn en Anotnio Nusa zitten allen samen aan 296 speelminuten bij Club Brugge en kregen dus nog niet veel kansen. Zij zijn maar enkele van de nieuwkomers bij blauw-zwart, want er is ook nog ene Tajon Buchanan. De 22-jarige Canadese international kwam eind augustus naar West-Vlaanderen voor zijn medische tests, maar vertrok daarna naar de MLS. Play-offs Pas in januari is hij speelgerechtigd, ondertussen is de vraag vooral hoelang zijn team New England Revolution in de play-offs zal spelen. De finale is voorzien op 11 december, Buchanan zelf is met 8 goals en 6 assists de drijvende kracht. "Hij hoort nu al bij de kern, maar vanop afstand", aldus Clement vorige week nog op een persconferentie.