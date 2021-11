Degryse begreep Kompany niet: "Laat hem toch spelen, training en wedstrijd zijn twee verschillende dingen"

Lior Refaelov kreeg tegen Antwerp slechts een korte invalbeurt van Vincent Kompany. Volgens Marc Degryse was dat een fout van de trainer van paars-wit.

"Ik snap echt niet dat Kompany hem niet liet spelen op Antwerp - je wéét toch dat die jongen extra geprikkeld zal zijn?", aldus Degryse in HLN.

Kompany kijkt echter naar data en het gevoel dat hij meeneemt vanop training. "Voetbal is meer dan cijfertjes en tactische analyse. Je moét als trainer rekening kunnen houden met de gevoeligheden van spelers. Ik hoorde Vincent zondag na de match opmerken: 'Ik ben ontgoocheld dat de spelers niet hebben kunnen brengen wat ze mij toonden op training.' Maar dan denk ik bij mezelf: 'Komaan, jong, jij weet toch dat een training en een wedstrijd twee verschillende dingen zijn?'"

"Op training is geen tegenstander, geen publiek, geen druk, geen pers... Kompany denkt té veel in termen van 'training', 'opleiding', 'proces'. El Hadj en Verschaeren zullen ongetwijfeld goed getraind hebben vorige week, maar op Antwerp heb je maturiteit en ervaring nodig. Kompany zal toch ééns moeten begrijpen dat het resultaat op zondag belangrijker is dan het proces van jongens als El Hadj en Verschaeren."