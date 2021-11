Adrien Truffert op termijn Rode Duivel? De linksachter laat deur op een kier

Enkele maanden geleden werd de naam van Adrien Truffert genoemd als potentiële Rode Duivel. De 19-jarige linksachter speelt voor de Franse beloftenploeg, maar mag ook voor België uitkomen.

Net zoals de Nederlander Pascal Struijk, die in Deurne geboren werd, kwam ook Adrien Truffert op de radar van Roberto Martinez. Truffert zag het levenslicht in Luik en is bij Stade Rennes ploegmaat van Jérémy Doku. Op dit moment speelt Truffert voor de nationale beloften van Frankrijk, maar op termijn kan hij ook nog de kleuren van België verdedigen.

In een gesprek met L'Equipe zet Truffert de deur alvast op een kier. "Ik was enorm geflatteerd toen ik van de Belgische interesse hoorde. Op dit moment probeer ik me te concentreren op mijn prestaties bij de beloften. Nadien zal ik me die vraag wel stellen."