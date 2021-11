Hopelijk niet te erg: Bernardo Silva haakt geblesseerd af voor wedstrijd tegen Ierland

De Portugese bondscoach, Fernando Santos, had vandaag spijtig nieuws te melden. Bernardo Silva, spelmaker van Manchester City, moet geblesseerd afhaken voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. Hij heeft last aan zijn spieren van de wedstrijd tegen Manchester United van afgelopen weekend.

Voorlopig blijft Bernardo Silva wel bij de Portugese selectie. Hij hoopt om opnieuw fit te zijn voor de laatste wedstrijd van de WK-kwamificatiecampagne tegen Servië. Momenteel staan de Serviërs op de eerste plaats in de groep. Ze hebben één punt meer dan Portugal, maar hebben ook een wedstrijd meer gespeeld. Hopelijk voor Portugal en Manchester City is Bernardo Silva snel van zijn kwaaltjes af.

Portugal confirm Bernardo Silva will miss tomorrow’s World Cup qualifier against Republic of Ireland pic.twitter.com/e0JamqALN0