Jasper Cillessen van eerste naar derde doelman bij Oranje: "Ik ga niet vervelend worden"

De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal heeft gisterenmiddag duidelijk gemaakt dat Jasper Cillessen pas de derde doelman is van de Nederlandse nationale ploeg. De doelman van Valencia zal moeten vechten voor een WK-selectie.

Jasper Cillessen was jarenlang de absolute nummer één bij het Nederlandse nationale team. De voormalige doelman van NEC, Ajax en FC Barcelona die nu actief is bij Valencia speelde al zestig interlands voor Oranje. Onder bondscoach Louis Van Gaal kon Cillessen in 2013 debuteren in een oefeninterland tegen Indonesië. Diezelfde Louis Van Gaal heeft Cillessen nu verbannen tot derde doelman. Dat maakte de bondscoach bekend in een persconferentie.

Met Justin Bijlow, Jeroen Zoet, Marco Bizot, Tim Krul, Joël Drommel en Jasper Cillessen beschikt Nederland over zes doelmannen wiens niveau niet erg ver uit elkaar ligt. Er moet dus gestreden worden voor een plaatsje bij de selectie. Cillessen haalde de selectie nu wel, maar Van Gaal maakte duidelijk dat het als derde doelman is. "De situatie is nu zo. Van Gaal zei ook: voorlopig”, vertelt de Valencia-doelman aan ESPN. "Het staat niet vast en het is aan mij om te laten zien wat ik kan. Volgens mij neemt niemand genoegen met een reserverol", ging hij strijdvaardig verder. "Ik ga niet vervelend worden, wat veel mensen over mij denken", maakte Cillessen wel nog duidelijk.