'KV Oostende richt pijlen op Amerikaans international én neef van voormalige wereldster"

KV Oostende draait al weken niet meer op volle toeren. De laatste drie competitiewedstrijden gingen telkens verloren, Alexander Blessin luidde de alarmbel.

KV Oostende zou alvast werk maken van een wintertransfer van Kyle Duncan (24), weet HNB. Duncan is een Amerikaanse rechterflankspeler, die zowel achterin als op het middenveld uit de voeten kan.

Duncan is transfervrij, nadat zijn contract bij de New York Red Bulls afliep. In 32 competitiewedstrijden was de Amerikaan goed voor een doelpunt en drie assists. Opvallend: hij pakte ook 10 gele kaarten.

In 2020 mocht Duncan invallen voor de nationale ploeg in een oefeninterland tegen El Salvador. Het is tot dusver zijn enige cap voor de Verenigde Staten. Bovendien is hij een neef van George Weah, de iconische spits van Liberia, die onder meer uitkwam voor PSG, AC Milan en Manchester City.