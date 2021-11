Sensationele comeback bij FC Barcelona? Braziliaanse rechtsachter zou in januari kunnen terugkeren

Dani Alves zit momenteel zonder club, maar de Braziliaanse rechtsback zou binnenkort wel eens een sensationele terugkeer kunnen maken. Zo zou de verdediger op weg zijn naar FC Barcelona.

Tussen 2008 en 2016 speelde Dani Alves voor FC Barcelona en de Braziliaan werd één van de meest succesvolle rechtsachters bij de club. Zo behaalde hij met de Catalaanse topclub heel wat prijzen binnen.

Daarna vertrok Dani Alves dus bij FC Barcelona, maar volgens UOL Esporte is de kans bestaande dat Alves zou terugkeren. Er zouden namelijk gesprekken aan de gang zijn over een mogelijke terugkeer in januari.